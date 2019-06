ABŞ-ın mərkəzi bankının funksiyalarını yerinə yetirən Federal Ehtiyyatlar Sistemi (FES) baza faiz dərəcəsini dəyişilməz saxlayıb.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, bu barədə maliyyə tənzimləyicisin rəhbərliyinin iclasının yekunlarına dair məlumatda deyilir.

Məlumata əsasən, baza faiz dərəcəsi 2,25-2,5% səviyyəsində saxlanılıb.

