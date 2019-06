"Milan"ın yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, Cennaro Qattuzonun istefaya göndərilməsindən sonra bu vəzifəyə Marko Campaolo təyin edilib. Onunla 2+1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, M.Campaolo son üç mövsüm "Sampdoriya"nı çalışdırıb.

