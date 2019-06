Hindistanın şimal-şərqindəki Bihar ştatında kəskin istilərlə əlaqədar azı 92 nəfər ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ötən həftə sonundan etibarən bölgədə 48 dərəcə isti hökm sürür.

Ştat rəhbərliyi iyunun 22-dək məktəblərin bağlanması barədə qərar qəbul edib.

Sakinlərə günorta saatlarında havaya çıxmamaları və çoxlu su içmələri tövsiyə olunub.

