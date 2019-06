Bakıda gənc blogerlər yol polisləri ilə bağlı sosial test ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, sosial testin məqsədi polislərin vətəndaşlara necə kömək göstərmələri ilə bağlı olub.



Polis ehtiyacı olana yardım edirmi? Bu suala aydınlıq gətirmək üçün gənclər avtomobilə gizli kamera yerləşdirir və polislərə yaxınlaşır.



Yardıma ehtiyacı olduğunu deyən gəncə polislərin necə reaksiya verdiyinə təqdim etdiyimiz videodan baxa bilərsiniz. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.