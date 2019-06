"Çocuklar duymasın" serialının baş rol ifaçısı Pınar Altuğ sosial şəbəkədə makiyajsız fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktrisanın bu fotosu izləyicilərini çox təəccübləndirib. 44 yaşlı aktrisanın izləyiciləri "makiyajsız çox yaşlı görünürsünüz", "kaş ki, paylaşmasaydınız" deyə şərhlər yazıblar.

Həmin fotonu təqdim edirik:

