Alman kansleri Angela Merkel İraqda müstəqil kürd dövlətinin qurulmasına qarşı çıxdığını söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Merkel keçmiş xarici işlər naziri Sigmar Gabriellə birlikdə Aşağı Saksoniya şəhərindəki kənd məktəblərindən birini ziyarət edərkən verdiyi açıqlamada İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini söyləyib. “Hesab edirəm ki, müstəqil Kürdüstan dövlətinin yaradılması regionda sülhə xidmət etməyəcək", deyə alman kansler əlavə edib.

