Azərbaycan Ciu–Citsu Federasiyasının idarə heyətinin iclası olub.





Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda FHN-in İdman-sağlamlıq klubunun rəisi, polkovnik Füzuli Musayevin federasiyanın vitse–prezidenti vəzifəsinə namizədliyi

Səsvermə nəticəsində Musayev Azərbaycan Ciu–Citsu Federasiyasının vitse–prezidenti seçilib. (Qafqazinfo)

