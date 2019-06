Yaxın günlərdə Antuan Qrizmanla yolları ayıracaq "Atletiko" franasalı futbolçunun yerinə alternativ futbolçular düşünür.

Metbuat.az bildirir ki, Madrid təmsilçisi "Benfika"ın 19 yaşlı hücumçusu Joao Feliksi heyətinə qatmağa yaxındır. Avropada istedadına görə "qızıl oğlan" ləqəbi qazanan gənc futbolçu ispanlara 120 milyon avroya başa gələcək.

Qeyd edək ki, Feliks "Benfika" forması ilə meydana çıxdığı 43 oyunda 20 qol vurub, 11 asistlə oynayıb.

