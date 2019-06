"Arxamda oğlumun atası dayanır" - Rəqqasə Fatimə həyat yoldaşından DANIŞDI - VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Faydalı saat" verilişinin növbəti qonağı rəqqasə Fatimə Fətəliyeva olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə həyatda ən böyük dayağının həyat yoldaşı olduğunu deyib:



"41 yaşım var. Əsas dəstək mənim həyat yoldaşımdandır. Söhbət maddi dəstəkdən yox, mənəvi dəstəkdən gedir və mənəvi dəstək qadına mütləq lazımdır. Bu gün mənim arxamda oğlumun atası dayanır və onun gücü, dəstəyi ilə mən daha güclənirəm. Əslində qadın da kişiyə dəstək olmalıdır. Bir də görürsüz ki, kişi qadına dəstək olur, amma qadın heç bunu başa düşmür. Amma, biz bir-birimizə çox dəstəyik. Mən nəsə alanda belə mütləq onunla məsləhətləşirəm. Mən xoşbəxtəm ki, mənim qarşıma elə bir insan çıxıb. O bizim sferanın adamı deyil".

