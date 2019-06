ARB TV-nin "Öz evimizdir" proqramının növbəti qonağı müğənni Elvin Abdullayev olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni etiraf edib ki, ona olan borca görə falçıya gedib:



"Bir dəfə falçıya getmişəm. Borc məsələsi ilə bağlı. Pul qayıdacaqmı, yoxsa yox? Çox pozitiv falçı idi. Dedi ki, bu adam sənin pulunu verəcək. 4 aydır ki, pul gəlib çatmayıb. Mən bilirəm ki, o pul qayıdacaq. Əziyyətlə qazanmışam o pulu. Əziyyətlə qazanılan pul itməz".

