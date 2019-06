Beynəlxalq Polis Təşkilatının (İnterpol) keçmiş prezidenti Meng Hongveinin rüşvətdə təqsirləndirilərək çıxarıldığı məhkəmədə günahını etiraf etdiyi iddia olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Meng məhkəmə tərəfindən vəzifədəykən 2,1 milyon dollar rüşvət almaqda təqsirləndirilirdi. Qeyd edək ki, keçmiş prezident 2018-ci ilin sentyabrında ölkəsi Çinə getmiş və burada həbs edilmişdi.

