Qəribə sevgi hekayəsi! - Bir-birlərinin dilini bilməyən cütlük evləndi

Türkiyənin Denizli bölgəsində yaşayan Əhməd Kara adlı adam internetdən indoneziyalı olan Nel Mavati ilə tanış olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, cütlük ortaq dil bilməmələrinə baxmayaraq 7 ay sosial mediada sevgi münasibəti yaşayıb. Onlar bir-birlərilə “Google Translate” vasitəsilə ünsiyyət qurublar.

Kara və Mavati ötən günlərdə münasibətlərini ciddiləşdirmək istəyib və evlənməyə qərar veriblər.

Keçən ay İndoneziyaya gedən Kara dil bilməmənin sevgiyə mane olmadığını bildirib.

