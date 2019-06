“Mən öz kişilərimizdən başqa ..." — Pərvin Abıyeva- VİDEO

Aktrisa Pərvin Abıyeva Azərbaycan kişiləri haqqında verdiyi açıqlama ilə maraq doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa bu barədə Xəzər televiziyasında yayımlanan “Hər şey daxil” verilişində danışıb.

“Mən heç zaman Azərbaycan kişiləri haqqında pis fikir dememişəm. Bir müddət öncə mənim adımdan sifarişlə bu yazı yazılmışdı. Mən buradan bir daha deyirəm ki, mən öz kişilərimizdən başqa, heç bir millətin bəyləri ilə münasibət qura bilmirəm, bacarmıram. Məsələn elə qız var ki, deyir mən türkə, ərəbə ərə gedəcəyəm. Amma mən istəmirəm, elə buna görə də evdə qalmışam. Nə olur olsun, azərbaycanlı kişi olsun”, - deyə aktrisa bildirib.

Qeyd edək ki, “Hər şey daxil” verilişinin aparıcısı məşhur prodüser Tarix Əliyevdir. (Tolik) (Ölkə.az)

