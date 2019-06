Fəxriyyə Evcənin makiyajsız halı izləyicilərini təəccübləndirdi

Makiyajsız şəklini paylaşan Fəxriyyə Evcenə izləyicilərindən təriflər yağdı.

Metbuat.az bildirir ki, 13 Apreldə oğlu Qaranı dünyaya gətirən Fəxriyyə Evcen makiyajsız şəklini paylaşdı.Təbii gözəlliyi ilə hər kəsi ovsunlayan F.Evcenə, izləyiciləri tərəfindən təriflər yağdı.İzləyiciləri Evcenin gözəlliyinin səbəbinin oğlu Karan olduğunu bildirdilər. 2017-ci ildə sadə bir nigahla evlənən Burak Özçivit və Fəxriyyə Evcen cütlüyünün körpələri Aprel ayında dünyaya gəlmişdir. Oğlu Qaranı qucağına alan çiçəyi burnunda Fəxriyyənin necə hüzurlu və xoşbəxt olduğu paylaşımlarında da özünü göstərir.Doğumdan sonra az-az paylaşımlar edən gözəl aktrisa,son olaraq oğlu Qaran ilə ormanda gəzməydə olarkən makiyajsız şəklini paylaşmağı da unutmadı. Təbii gözəlliyi ilə diqqət mərkəzində olan F.Evcenin makiyajsız şəklinə minlərcə bəyəni və şərhlər gəldi.İzləyicilərinin çoxu isə “Oğlan uşağı ananı gözəlləşdirir,səninki qüsursuzluq, Qaranın təsiridir”deyə şərhlər yazdı.

