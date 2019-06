Son zamanlarda Hindistanda sağlamlığa olan faydalarıyla məşhurlaşan liçi meyvəsi 31 uşağın həyatına son qoyub.

Metbuat.az bildirir ki, ölümlər bu meyvənin yetişdirildiyi Bihar əyalətinin Muzaffarpur bölgəsindəki iki xəstəxanada baş verib. Uşaqların ölüm səbəbi kimi kəskin ensefalit göstərilib. Meyvənin tərkibindəki xüsusi maddə bədənə daxil olduqda qan şəkərini azaldır və maddələr mübadiləsini dayandırır. Eyni simptomları olan daha 40 uşağın xəstəxanalara yerləşdirildiyi qeyd edilib.

