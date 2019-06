Çernobılda çılpaq fotolar çəkdirən "İnstagram" modeli tənqid edildi - FOTOLAR

Məşhur "İnstagram" modeli Çernobılda qaz maskası taxaraq yarı çılpaq şəkil çəkdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, model bir müddət əvvəl Çernobılda çılpaq fotolar çəkdirmiş və tənqid atəşinə tutulmuşdu. Bu dəfə o qaz maskası taxaraq poza verib və tənqidlərə cavab olaraq bu fotonu paylaşıb. İzləyicilərin tənqidinə tuş gələn modelin paylaşımına "Utan", "Bu etdiyin Çernobılda ölənlərə lağ etmək kimi bir şeydir. Çılpaq fotolar çəkdirirsən, sonra da taxdığın axmaq qaz maskası ilə poza verirsən? O səni radiasiyadan qorumayacaq" kimi şərhlər yazılıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

