Bakının mərkəzində qızlar arasında kütləvi dava olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün sosial şəbəkələrdə hadisəni əks etdirən görüntülər yayılıb. Belə ki, "Tarqovı" adı ilə tanınan Nizami küçəsində 10-15 qızın iştirakı ilə dava-dalaş olub. Qızların əksəriyyəti hadisəni sakitləşdirməyə çalışıb.

Feysbukda yayılmış həmin görüntüləri təqdim edirik.

