Məşhur azərbaycanlı videobloger Əlixan Rəcəbov evlənir.



Metbuat.az xəbər verir ki, Əlixanın toy mərasimi iyul ayında olacaq.



İlona adlı xanımla ailə qurmağa hazırlaşan Əlixanın toy məclisinin harada baş tutacağı da artıq məlumdur. (baku.ws)

