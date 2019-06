Bu silahın satıldığı qiymət hər kəsi şok etdi! Səbəbi isə...

Hollandiyalı məşhur rəssam Vincent Van Qohun özünü öldürdüyü düşünülən silah Fransada hərracda satışa qoyulub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, paslanmış və istifadəyə yararsız halda olan silah 162 min 500 evroya satılıb.

Adı açıqlanmayan özəl kolleksiyaçının aldığı 7 milli metrlik silah 1960-cı illərdə Van Qohun özünü öldüyü fransız qəsəbəsi Auver-sur-Oise yaxınlığında tarlada tapılıb.

Sənət tarixi üçün böyük əhəmiyyəti olan silah Van Qohun muzeyində sərgilənib. Van Qohun kirayə götürdüyü bu silahla intihar etdiyi bildirilir.

Digər ölüm hekayəsinə görə isə iki uşağın silahla oynayarkən qəza nəticəsində atəş açması ilə Van Qohun yaralandığı və öldüyü deyilir.

Rəsm kariyerasına 1880-ci ildə başlayan Vincent Van Qoh 29 iyul 1890-cı ildə həyata vida edib.

https://metbuat.az/news/1210947/bu-olkelerin-gelinlik-stilleri-sizi-cox-teeccublendirecek.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.