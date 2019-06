Nüsrətin yeni restoranında qiymət ŞOKU

Nüsrət Gökçenin Yunanıstandakı restoranına getmək istəyənlər 20 min lirəsindən keçdilər.

Metbuat.az bildirir ki, qəssab Nüsrət Gökçenin Yunanıstanda yeni açdığı və məşhurların axın etdiyi yeni məkanına getmək isdəyənlərin 20 min TL ödəməsi iddiası gündəmə bomba kimi düşüb.

Elitar Nüsrət Gökçe restoran zincirinə birini də əlavə etdi. Gökçe Mikonosda restoran açdı və qısa zaman çərçivəsində restoran məşhur futbolçularla dolub daşdı.Rezervasiyaların dolduğu məkanda mənzərəli yerlərdə oturmaq üçün müştərilərin 20 min TL hava pulu vermək istəkləri iddia edildi.

1.Məşhur futbolçular axın etdi.Romada forma geyinən Stephan El Shaarawy, “Real Sociedad”lı Theo Hernandez, ukraynalı Yevgeni Konoplyanka və “Juventus”un türk ulduzu Emre Can,Nüsretin bişirdiyi ətlərlə qonşuda ziyafət çəkən ulduzların sadəcə bir hissəsi idi.

2.Rezervasiyalar doldu.Təqvimdə yer alan xəbərə görə məşhur futbolçularla Yunanıstan elitarlarının axın etdiyi məkan elə tərif aldı ki,qarşı tərəfdəki dəniz mənzərəli stolların rezervasiyaları bir ay içərisində bağlandı.

3.Yunanıstan mediasının iddiasına görə, Ege mənzərəsində ziyafət vermək isdəyənlər isə ön stollara 3 min evro (20 min lira) hava pulu verməyi gözə almalıdırlar.

