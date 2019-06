Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu vəzifədən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Ramil İdris oğlu Usubov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlukəsizlik Şurasının katibi təyin edilib.

Dövlət başçısının sərəncamı ilə daxili işlər nazirinin müavini Vilayət Eyvazov vəzifədən azad edilərək daxili işlər naziri təyin edilib.

