Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi” bu gün ilk yoxlama görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Roberto Bordinin komandası Rusiyanın birinci divizionunda çıxış edən “SKA-Xabarovsk” klubu üz-üzə gəlib. Görüş bakılıların 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. “Ağ-qaralar”ın qollarına Namiq Ələsgərov, Rəhman Hacıyev və Emin Mahmudov imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.