Naxçıvan əhalisinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata əsasən muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 3 min 228 nəfər artıb. Beləliklə, Naxçıvan əhalisi 457 min nəfərə çatıb.

