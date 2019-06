Bakıda yeznə qaynını öldürüb, arvadını bıçaqladı - DƏHŞƏTLİ CİNAYƏT

Bakının Suraxanı rayonunda qətl hadisəsi baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, rayonun Yeni Suraxanı qəsəbəsində 1996-cı il təvəllüdlü İsmayılov İbrahim Etibar oğlu bacısının əri tərəfindən bıçaqlanaraq qətlə yetirilib. O, ürəyindən iki bıçaq zərbəsi alıb və yerindəcə keçinib.



Hadisəni törədən şəxs daha sonra həyat yoldaşı, 1991-ci il təvəllüdlü Ərəsova Zülfiyyə Etibar qızına bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Yaralı qadın ağır vəziyyətdə 3 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.



Faktla bağlı Suraxanı Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanılıb.



Bakının Suraxanı rayonunda yeznəsini bıçaqla qətlə yetirən şəxs hadisə yerindən qaçıb.



O, Suraxanı Rayon Polis İdarəsi tərəfindən axtarışa verilib. Məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Ərəsova Zülfiyyə Etibar qızı cinayət törədən ərindən boşanıbmış.



Bakının Suraxanı rayonunda yeznəsini bıçaqla qətlə yetirən və baçısını ağır yaralayan şəxsin kimiliyi müəyyənləşib. Hadisəni törədən Ərəsov Müşviq Etibar oğlu Suraxanı Rayon Polis İdarsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. (APA)



