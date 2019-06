Bu gün səhər saatlarında Bakı-Qazax yolunda qəza baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Sahil qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olan yük maşını piyada körpüsünə çırpılıb.



Nəticədə piyada körpüsünün sütunu zədələnib. Yük avtomobili də yararsız vəziyyətə düşüb.



Qəza nəticəsində xəsarət alanın olması barədə isə bildiriliməyib.



Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. (Baku.ws)

