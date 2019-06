15 ay əvvəl evlənən Özcan Dəniz və Feyza Aktanın boşanma ərizəsi medyaya sızdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərizədə diqqət çəkən ad detalı isə hər kəsi təəccübləndirib. Hamilə olduğunu öyrəndikdən sonra Feyza Aktan ilə evlənən sənətçi Özcan Dənizin boşanma xəbəri gündəmə bomba kimi düşmüşdü. Aktan xəbərləri təkzib etsə də, artıq cütlüyün boşanma ərizəsi ortaya çıxıb. Feyza olaraq tanınan Aktanın əsl adının Fatimə olduğu məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.