Tbilisidə etiraz aksiyaları keçirilir - VİDEO

İyunun 20-də axşam Tbilisidə minlərlə adamın etiraz aksiyası başlayıb. Etiraz aksiyasının təşəbbüskarı Zaza Saralidze Gürcüstan hökumətinin istefasını tələb edib. Həmçinin etirazçılar Zaza Saralidzenin azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Müxalifət parlamentin sədri İrakli Kobahidze, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Georgi Qaxariya və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Vakhtang Gomelauri istefa verməsini istəyirlər.



Metbuat.az Rusiya saytlarına istinadən xəbər verir ki, etiraz aksiyasının iştirakçıları Gürcüstan parlamentinin binasına hücum ediblər. Polis qalxan və dəyənəklərlə etirazçıları dağıtmağa çalışıb, xüsusi texnikadan istifadə edilməyib.

Hesablamalara görə etirazçıların olduğu əraziyə 100 nəfər polis cəlb edilib, etirazçılarla polis arasındakı qarşıdurmada 52 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Georgi Qaxariya hadisələri "dövlət qurumlarına hücum" adlandıraraq hadisə yerinə gəlib.



Aktivistlər tələblərini yerinə yetirmək üçün bir saat vaxt veriblər. Bu müddət keçdikdən sonra parlamentin ərazisinə giriblər.

