Qız avtomobil qarışıq özünü təpədən atdı - "Sahil" qəsəbəsində dəhşət

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın avtomobil qarışıq yüksəklikdən aşağı yuvarlanıb. Hadisə ətrafdakı insanlar tərəfindən anbaan kameraya qeydə alınıb. Məlumata görə, hadisə Rusiyanın "Sahil" qəsəbəsində baş verib. 1981-ci il təvəllüdlü şəxs ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb. Avtomobilin yararsız hala düşdüyü qeyd olunur. Hadisənin intihar olduğu iddia edilsə də. Mətbuat bunun qızın ekstrim vəziyyətləri sevdiyini və əyləncə üçün etdiyini bildirib. Həmin dəhşətli videonu təqdim edirik:

