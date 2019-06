Bu gün səhər saatlarında Bakı şəhər Heydər Əliyev prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində şəhərin bu istiqamətində tıxac yaranıb.

Atletlər kəndinin qarşısında (şəhər istiqamətində) baş verən yol nəqliyyat hadisəsi səbəbindən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq var.



Bu isə öz növbəsində həmin hissədən keçən müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkət intervalında gecikmələr yaradır. (baku.ws)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.