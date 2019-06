Acun İlıcalıdan Məsud Özil bombası – CANLI YAYIMDA AÇIQLADI

Fənərbağçanın “Fener ol” kampaniyası üçün etdiyi “WinWin” canlı yayımında Acun İlıcalı Məsud Özil ilə bağlı maraqlı məqamlar açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki,canlı yayımda İlıcalı “Dünən üç saat Məsudla birlikdə olmuşuq. Məsudun Arsenalla daha iki illik müqaviləsi var. Amma əgər mən bu işdən anlayıramsa, Məsud bir gün Fənərbağça forması geyinəcək. Mənim tanıdığım Əli Qoç Özili Fənərbağçaya gətirər” iddialarını səsləndirib. Klubunun prezidenti Əli Qoç isə buna cavab olaraq, “Elə isə Məsudla əlaqə saxla, 2 il sonrası üçün söz alaq” sözlərini söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.