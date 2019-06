Türkiyəli model Nihal Candan paylaşdığı foto ilə izləyicilərin diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, moda verilişində məşhurlaşan modelin paylaşdığı açıq-saçıq foto izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Bəziləri isə onun estetik əməliyyat sayəsində belə gözəl göründüyünü yazıblar.

Fotoya "Hər yerin plastikdir, iynə vursan partlayar" deyə rəylər yazılıb:

