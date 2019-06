ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının növbəti qonaqları müğənni Namiq Qasımov və Aynur Dadaşova olub.

Metbuat.az bildirir ki, verilişdə Namiq Qasımovun rəhmətə gedən bacısı haqqında süjet yayımlanıb. Görüntüləri izləyən ifaçı Aynur Dadaşova isə kövrələrək studiyanı tərk edib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

