Bakıda səhər saatlarında qadın intihara cəhd edib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektində baş verib.



Videodan görünür ki, gənc qadın prospektdəki körpüyə qalxaraq, var-gəl edir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb edilib.

Onu fikrindən daşındırmaq istəsələr də, qadın özünü körpüdən atıb.

Şahidlərin sözlərinə görə, yolda açılan hava yastığı qadını xilas edib. (oxu.az)

