İspan ulduz karyerasını bitirdi.

Metbuat.az bildirir ki, Fernando Torres 35 yaşında karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb. Hücumçu açıqlamanı sosial şəbəkə hesabından yayıb. Və təffərüatlara bazar günü Tokioda düzənləyəcəyi metbuat konfransında aydınlıq gətirəcəyini söyləyib.

Qeyd edək ki, karyerası boyu, "Atletiko Madrid", "Leverpul", "Çelsi" kimi komandaların şərəfini qoruyan ispan ulduz son olaraq Yaponiyanın "Saqan Tosu" komandasında çıxış edib.

