Aleksey İsayev "Sumqayıt"ın futbolçusdur və klubla bir illik sözləşməsi var - Rəşad Məmmədov - ÖZƏL

"İyunun 25 -dən iyulun əvvəllərinə qədər öncə Sumqayıtda sonra isə Bakıda toplanış keçəcəyik. Toplanışda iki yoxlama görüşündə gücümüzü sınayacağıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Sumqayıt" Futbol Klubunun mətbuat katibi Rəşad Məmmədov açıqlamasında vurğulayıb. Komandanın transfer gündəmi haqqında və digər sualları cavablayan Məmmədov bunları söyləyib:"Sumqayıt" artıq bütün transferlərini etdi və bundan sonra transfer gündəmimizdə hansısa futbolçu yoxdur. Komandada 21 nəfərlik heyət formalaşdırılıb. Və həmən komplektləşdirilmiş kollektivlə ilk öncə ölkədəki toplanışlarda olacağıq, ardından isə, iyulun ortalarından avqustun 2-ə kimi qardaş ölkəyə- Ankarada, Qızılcahamama təlim-məşq toplanışı üçün üz tutacağıq. Həmən arada üç yoxlama görüşü keçirməyi planlasaq da hələ ki, rəqiblərin adına dəqiq aydınlıq gəlmədiyindən hansısa komanda adı çəkmək istəmirəm"

Aleksey İsayevin Sumqayıtda qalıb-qalmayacağı məsələsinə toxunan Rəşad Məmmədov İsayevlə komandanın hələ bir illik sözləşməsinin olduğunu və komandanın üzvü olduğunu bildirib. Məmmədov qeyd edib ki, Aleksey İsayev "Sumqayıt"la istər ölkədə, isərsə də ölkə xaricindəki toplanışda iştirak edəcək.

