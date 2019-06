Saxta həkim 500 qadını tanınmaz hala saldı

Rusiyada dodaq dolğusu etdiyi 500 qadını tanınmaz hala salan saxta gözəllik mütəxəssisi 5 il yarım müddətinə həbs edilib.

Metbuat.az bildirir ki, lisenziyasız bir gözəllik mərkəzinin sahibi olan Natalya Korosteleva 500 qadının üzündə ciddi deformasiyaya səbəb olan, qadağan edilmiş bir dodaq gelindən istifadə edib. Ukraynadan idxal edilən gellə dolğu olunan qadınlardan birinə 25 cərrahi prosedur tətbiq olunduğu, musiqi kanalında spiker olan digər bir qadının isə üzündə qalıcı xəsarətlər meydana gəldiyi üçün psixologiyasının pozulduğu deyilib. Polisin araşdırmaları nəticəsində onun evindən 8 saxta diplom tapılıb. Natalya Korosteleva 5 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

