Dəhşətli hadisə anbban kameraya əks olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çində avtomobildən düşüb sükan arxasına keçmək istəyən qız faciə ilə rastlaşıb. Belə ki, meşədən çıxan şir qıza hücum edib. Onu sürüyərək meşəyə doğru aparıb. Ətrafdakı insanlar kömək etmək istəsələr də şirə gücləri çatmayıb. Həmin dəhşətli videonu təqdim edirik:

(Bax tv)

