Bakıda qatar gənc oğlanı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə iyunun 20-si saat 23 radələrində Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsində baş verib. Dəmiryol stansiyasının yaxınlığında sərnişin qatarı 1996-cı il təvəllüdlü İkram Şahverdiyevi vuraraq yolun kənarına atıb və piyada hadisə yerində vəfat edib.

Qaradağ rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. (qafqazinfo)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.