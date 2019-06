Nəhəng çəyirtkə görənləri təəccübləndirdi - FOTOLAR

Türkiyənin Diyarbakır bölgəsinin Açağıkonak kəndində kəndçilər tarlanı biçərkən təxminən 25 santimetr uzunluqda nəhəng bir çəyirtkə ilə qarşılaşıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, çəyirtkəni yaxalayan kəndçi Mahsun Atlı bölgədə ilk dəfə belə belə bir çəyirtkə gördüklərini deyib.

Dicle Universiteti Biologiya Bölməsinin sədri professor Əli Satar isə Cənub-şərq Anadolu bölgəsində yayılan nəhəng çəyirtkənin 15 ilə 20 santimetrə çata bildiyini bildirib.

Professor Satar “gecələri aktiv şəkildə ov edən və ət yeyən növlərdir. Əkincə zərərli olan böcəklərlə bəsləndiyi üçün faydalıdır. Ovlarını yaxalamaq üçün qabaq ayaqlarından istifadə edirlər. Qurbanlarını boynundan və ya arxa ayaqlarından yeməyə başlayırlar. Eyni cinsə aid olan bəzi növlər Afrikada insanlar tərəfindən sevilərək yeyilən böcəklər arasındadır” sözlərini deyib.

