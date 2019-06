Putinin "Yadplanetlisiniz?" sualına cavabı - "Mənə yaxın olan adamlar və uşaqlarım..."

Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqın suallarını birbaşa eşitmək üçün ənənəvi olaraq hər il təşkil edilən "Birbaşa xətt" proqramında sualları cavablandırıb.

Metbuat.az bildirir ki, xalq tərəfindən verilən suallar maraq doğurub. Prezidentə "Ölkə başçısı olmaqdan yorulursunuzmu?" kimi maraqlı suallar gəlib. Maraq doğuran suallardan biri isə belə olub: "Yadplanetlisiniz?". Putin bu suala belə cavab verib:

"Yadplanetli deyiləm. Tanışlarım, mənə yaxın olan adamlar və uşaqlarım buna şahiddir".

Qeyd edək ki, əslində həqiqi Putinin öldüyü, bugün Putin olaraq bilinən şəxsin isə ona bənzər biri olduğu haqqında müzakirələr geniş yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.