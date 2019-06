Bakı Gənclər Mərkəzində “Azerbaijan Design Summit” keçirilib

Son zamanlar ölkəmizdə dizayn tədbirlərinin sayı artmaqdadır. Əlbəttə ki, keçirilən dizayn tədbirləri bu sahədəolan inkişafın göstəricisidir. Sonuncu belə bir tədbir “Azerbaijan Design Summit” adı ilə 16 iyun 2019-cu il tarixində Bakı Gənclər Mərkəzində keçirilib.

Ümumiyyətlə, belə tədbirlər dizayn cəmiyyətini anlamaq üçün böyük vasitədir. Daha çox gənclərin marağına səbəb olan dizayn tədbirləri onların maariflənməsinə, sosiallaşmasına və biliklərini artırmağa kömək edir. “Azerbaijan Design Summit”i təcürbəli spikerlərin faydalı çıxışları, iştirakçılarınspikerlərə maraqlı sualları, tədbirin tərkibində elan edilənmüsabiqənin qaliblərinin elan edilməsi və onların mükafatlandırılması ilə sonlandırıldı. “Azerbaijan Design Summit”nin təşkilatçı rəhbəri Sərxan Surxayev bu formatda tədbirlərin növbəti illərdə də keçiriləcəyini bildirilib.



Hal-hazırda tədbirin "Facebook" sosial şəbəkəsində “Azerbaijan Design Summit” adlı qrupu fəaliyyət göstərir. Orada iş elanları, yeni tədbirlərin keçirilməsi, dizayn sahəsində yeniliklər aktiv şəkildə paylaşılır.

Qeyd edək ki, Azerbaijan Design Summit-in rəsmi media tərəfdaşı Metbuat.az İnformasiya Agentliyidir.



