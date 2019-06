Azərbaycan Xalq artisti Canəli Əkbərovun səhhəti pisləşib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə kult.az-a xanəndə özü məlumat verib. O, 4-5 gündür Mərkəzi Klinika Xəstəxanasına yatırıldığını bildirib:

“Ayaqlarımda problemlər vardı, gəldim xəstəxanaya. Həkimlər sağ olsun, əlindən gələni edirlər. Aləm yığışıb bura. Həmkarlar, tələbələr, ailə-uşaq, nəvə-nəticələr gəlib dəyirlər. 4-5 gündür buradayam”.

