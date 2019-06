Meyxanaçı-müğənni Samirə Yusifqızı "5/5"ə geyindiyi paltarı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəvə sahibi olan Samirə canlı efirə dekolteli geyimdə çıxıb. Müğənninin geyiminin qarın nahiyəsindən açıq olması isə Samirənin artıq çəkisini daha qabarıq şəkildə kameraya əks etdirib.

Qeyd edək ki, Samirənin iki - bir qız, bir oğlan övladı var. Sənətçinin bir qız nəvəsi var.(Milli.az)

