Britaniyada nazir qadın fəala hücum etdi

Britaniyada nazir qadın fəala hücum edib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, Böyük Britaniyada bir qadın aktivistə şiddət göstərən nazirin görüntüləri ölkədə tənqidlərə səbəb olub. Londonda Maliyyə Naziri Philip Hammondun təşkil etdiyi yığıncaqda Mühafizəkarlar Partiya naziri Mark Fieldin bir qadına hücum etdiyi anlar gecəyə damğa vurub.

İqlim dəyişikliyinə etiraz etmək üçün salonda olan bir Greenpeace aktivisti Asiya-Sakit okean bölgəsi üzrə nazir Mark Field tərəfindən boynundan tutularaq sürüklənib. Kameralardan xəbərsiz olan nazirə salondakıların heç bir müdaxilə etməməsi isə diqqətlərdən yayınmayıb.

