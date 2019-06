Həyətə atılan divanı itlər parçaladı - İçindən baxın nə çıxdı

Türkiyənin Adana şəhərində yalnız yaşayan qadın öldükdə qohumları evi tələbələrə kirayə verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, tələbələr evdəki köhnə divanı həyətə atıb. Həyətdə oynayan iki it divanı parçaladıqda 140 qram ağırlığında 7 qızıl bilərzik və 800 manat pul çıxıb. Kirayəçilər evdə olmadığı üçün hadisəni görən qonşular polisə xəbər verib.

Hadisə yerinə gələn polislər qızıllar barədə prokukorluğa xəbər verib. Prokukorluq qızılların oğurluq olmadığına qərar verib.

Daha sonra pul və qızıllar mirasçılara verilməsi üçün 2-ci Adana Sülh Hüquq Məhkəməsinə göndərilib.

