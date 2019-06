Gürcüstan parlamentinin spikeri istefa verdi

Gürcüstan parlamentinin spikeri İrakli Kobaxidze istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Gürcü arzusu" partiyasının baş katibi bildirib.

İrakli Kobaxidze nümayəndə heyəti ilə birgə ötən gün Bakıda keçirilən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) Parlament Məclisinin Baş Assambleyasının 53-cü iclasını tərk edərək təcili geri qayıdıb. Bu gün QDİƏT Parlament Məclisinin baş katibi Asəf Hacıyev Gürcüstan parlamentinin və nümayəndə heyətinin Bakıdan Tbilisiyə qayıtmasının ölkədəki gözlənilməz hadisələrlə əlaqədar olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, ötən gün Tbilisidə spikerin istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib.(TREND)



