Serenay Sarıkayanın paylaşdığı foto bəyənilmədi - FOTO

Serenay Sarıkayanın "İnstagram" hesabında paylaşdığı foto bəyənilməyib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, Serenay Sarıkayanın bu halı izləyiciləri tərəfindən bəyənilməyib. Məşhur aktrisa Serenay Sarıkaya illər əvvəl çəkilmiş şəklini instaqram hesabından paylaşıb. Aktrisanın "TBT" başlıqlı paylaşdığı şəkli izləyicilərini iki hissəyə ayırıb. Qıvırcıq saçlarıyla diqqət çəkən Sarıkayanın tərzini bəzi heyranları bəyənərkən, bəziləri də heç bəyənməyib.

Məşhur aktrisanın izləyiciləri Sarıkayanın qıvırcıq saçları üçün,”Sənə heç yaraşmayıb”,”Əsla bir daha belə eləmə”,”Gərək belə etməzdin” kimi şərhlər qeyd edilib.

