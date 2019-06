Ədliyyə polkovniki Əhmədov İmran Ələsgər oğlu Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 21.06.2019-cu il tarixli əmri ilə Lənkəran hərbi prokuroru vəzifəsinə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, faktı Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri , Ədliyyə müşaviri Firad Əliyev təsdiq edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl o, Bakı hərbi prokuroru vəzifəsində qulluq keçib.



