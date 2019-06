Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Bakı şəhər sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Allahverdiyev Vüsal Tahir oğlu idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən Səbail rayonu, Badamdar şosesi 112 saylı ünvanın qarşısında 1944-cü il təvəllüdlü Hüseynov Qəşəm Dadaş oğlunu vurub.

Yaralı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(TREND)

