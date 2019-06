İraqın paytaxtı Bağdad şəhərində məsciddə partlayış törədilib.

Metbuat.az Rusiya saytlarına istinadən xəbər verir ki, paytaxtın şərqindəki Bələdiyət bölgəsində meydana gələn partlayış polis nümayəndələrinin sözlərinə görə, terrorçu-kamikadze tərəfindən törədilib. Törədilən bomba partlayışı nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, 30-dan çox yaralı var.

Yaralıların bir çoxunun vəziyyəti ağır olduğu üçün qurban sayının arta biləcəyi də qeyd olunur.

